Remake készül Demi Moore és Robert Redford 25 éves erotikus filmjéből

Remake készül a Robert Redford, Demi Moore és Woody Harrelson főszereplésével forgatott, Tisztességtelen ajánlat című 1993-as filmből.

A produkció jogai a Paramount Players filmstúdióhoz kerültek, amely A lány a vonaton és A titkárnő című filmeket is jegyző Erin Cressida Wilsont kérte fel a forgatókönyv megírására - olvasható a The Guardian című brit lap online kiadásában.

A brit Adrian Lyne által rendezett és Jack Engelhard azonos című regénye alapján készült, eredeti filmben Woody Harrelson és Demi Moore játsszák a fiatal, pénzügyi nehézségekkel küzdő házaspárt, akiknek egymillió dollárt ajánlj fel egy üzletember (Robert Redford), cserében egy éjszakáért a feleséggel.

Noha a film a közönség körében óriási sikert aratott, több mint 250 millió dollár bevételt hozott világszerte, a kritikusok nem igazán szerették.

Nem több egy ügyesen kitalált és kiszínezett fantáziánál, amelyet egy pillanatig sem szabad komolyan venni - írta annak idején a The Guardian kritikusa.

A produkció három Arany Málna-díjat is bezsebelt a legrosszabb film, a legrosszabb forgatókönyv és a legrosszabb férfi mellékszereplő (Harrelson) kategóriákban.

A remake készítőinek valószínűleg számolniuk kell a tavaly októberben kirobbant és az amerikai filmvilágot megrázó szexuális zaklatási botrány után indult #MeToo és Time's Up (Lejárt az idő!) mozgalmak hatásaival.

Az eredeti film megjelenésekor sokan azt nehezményezték, hogy a produkció is követte azt az "aggasztó trendet", hogy a filmekben úgy jelenítették meg a nőket, mint akik pénzért megvásárolhatóak, vagy díjként elnyerhetőek.