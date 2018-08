Éretlen kritikusról és anyatigris sztriptíztáncosról szól az új magyar film

Újra forgat a Poligamy és a Coming out rendezője, Orosz Dénes, ezúttal is romantikus vígjátékot, főszerepben Mészáros Bélával, Básti Julival és a Testről és lélekről színésznőjével, Tenki Rékával. A Mimi forgatására az Origo is kilátogatott, ahol megkérdeztük az alkotókat, milyen lesz az éretlen filmkritikus és a felelősségteljes sztriptíztáncosnő románca.

A filmben Mészáros Béla filmkritikust alakít, aki úgy próbálja boldoggá tenni unokamániás, de szívbeteg anyja (Básti Juli) utolsó napjait, hogy lefizeti a terhes szomszédját (Tenki Réka), hogy játssza el a mennyasszonyát. Viszont csodával határos módon Emma néni mégis kap egy új szívet, így Gergőnek és Sacinak tovább kell játszania a boldog párt és a leendő szülőket.

A jelenetben, amit egy budai templomban forgatnak, Tenki Réka, Básti Juli, Andai Katalin és Pogány Judit szerepelnek jópár statiszta gyűrűjében. Tenki várandós karaktere, Saci épp siet ki egy kórusfellépés végén, de Básti figurája, Emma néni elkapja és visszaviszi a barátnőihez (Pogány Judit és Andai Katalin). Kevés hallatszik el hozzánk a párbeszédből, de annyi igen, hogy Pogány Judit karaktere, Valika kissé megbotránkozik azon, hogy Saci terhes Emma fiától, de még nem házasodtak össze. A rendező, Orosz Dénes az ebédszünetben aztán elmeséli nekünk, miről is szólt a jelenet.

Eljött a pillanat, amikor Gergő meg akarja mutatni ál-barátnőjét az anyjának, ezért elmennek megnézni Emma néni kórusfellépését. Gergő viszont közben éli az életét, így korábban el kell mennie egy találkára. A lelkére köti Sacinak, hogy még a taps alatt lógjon meg, különben beszélgetnie kell majd Emma nénivel, de az ál-barátnő nem jár sikerrel, így az anya idős barátnőinek gyűrűjében találja magát, akik faggatni kezdik, ő pedig egyre jobban belegabajodik a hazugságok hálójába.

A történet Orosz Dénes saját ötlete, ami Várady Zsuzsi forgatókönyvíróval közösen készült.

Két éve írtam már a forgatókönyvet, amikor a Filmalap javasolta, hogy vonjak be egy másik írót, ami szerintem remek ötlet volt, mert Zsuzsi új női szemszöget hozott be. Nagyszerűen tudtunk együttműködni.

A történet nagyon személyes a rendező részéről.

41 éves vagyok, és ebben a korban egyre inkább szembe kell néznünk azzal, hogy a szüleink nem élnek örökké. Az is érdekelt, hogyan jutunk el oda, hogy valakire rá tudjuk mondani, hogy vele képzeljük el az életünket, illetve hogy miért képtelenek erre sokan.

Láthatóan szereti a romantikus vígjátékokat, mivel a harmadik nagyjátékfilmet készíti el a műfajban.

Szeretem az érzelmes filmeket és a humort, amelyek ebben a műfajban egymásra találnak. A Mimi lesz a legérzelmesebb filmem, ami engem is meglepett. Minden eddiginél többet merítek a színészeimből, egyre kevésbé tudom előre, mi fog történni a következő pillanatban. Remek színészek vannak a filmben, így aztán érdemes odafigyelnem arra, hogy mit éreznek a karakterrel kapcsolatban. Az eddigi mozifilmjeimnek az alapötlete volt különleges, a Mimi viszont inkább az emberi viszonyokról szól.

A forgatásról elmondta, hogy

a filmezés egyfelől a legkomolyabb játék, egy nagy terepasztal, másfelől minden porcikám igénybe van véve.

Cikkünk a következő oldalon folytatódik!