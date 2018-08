Meghalt Moshe Mizrahi, aki három olyan filmet is rendezett, amiket a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjra jelöltek, ezek közül egy, az Előttem az élet meg is nyerte a díjat. Az izraeli rendező 86 évet élt.

A Simone Signoret főszereplésével készült, Romain Gary azonos című regényén alapuló film Franciaországot képviselve nyert 1977-ben. A másik két Oscar-jelölt filmje az I Love You Rosa (1972) és a The House on Chelouche Street (1973).

Mizrahi egy tel avivi kórházban halt meg tüdőgyulladásban.

1931-ben született az egyiptomi Alexandriában. 14 évesen költözött Palesztinába, két évvel Izrael létrejötte előtt. Az '50-es években emigrált Franciaországba, ahol filmkritikusként és fordítóként dolgozott. Televíziónál is tanulta a szakmát, majd 1970-ben elkészítette első nagyjátékfilmjét (Les stances a Sophie). The Customer of the Off Season című filmje a Berlinálén debütált és Golden Globe-ot nyert, Daughters, Daughters című munkája pedig Cannes-ban versenyzett. 1986-ban bemutatott, Örökké búcsúzunk című rendezésében Tom Hanks játszotta a főszerepet. Utolsó filmjét, A Weekend in the Galilee-t 2007-ben mutatták be.