Micimackó sem tudta legyőzni Tom Cruise új filmjét

A Mission: Impossible - Utóhatás a második hétvégéjén is nagy tömegeket vonzott az amerikai mozikban, az élőszereplős családi film, a Barátom, Róbert Gida sem tudta letaszítani a trónról.

Tom Cruise legújabb lehetetlen küldetése kiválóan nyitott az észak-amerikai mozikban, és a második hétvégéjén is megőrizte első helyét. A Mission: Impossible franchise hatodik részétől az elemzők nem vártak túl sokat, arra is alapozva, hogy viszonylag ritka, hogy egy széria sokadik része óriási közönséget mozgasson meg. Christopher McQuarrie filmje mégis a MI-franchise legjobb nyitóhétvégéjével indított, amit most megfejelt egy elég jó második hétvégével.

A film 43 százalékot zuhant ugyan a premier hétvégéjéhez képest, de a második hétvége 35 millió dolláros bevételével máris átlépte a 100 millió dolláros álomhatárt: eddig 124,5 millió dollárt hozott az észak-amerikai mozipénztáraknál.

A tengerentúli kasszasikerlista második helyére érkezett meg a Barátom, Róbert Gida. A várakozások alatt kicsivel, 25 millió dollárral kezdett, ami a duplája a top10 harmadik helyén álló, szintén premierfilm A kém, aki dobott engem eredményének (12,4 millió dollár).

A Mamma Mia 2-t korábban beelőző A védelmező 2. már a második hétvégén az ABBA-film mögé csúszott (ezúttal a két film a 4. és 5. helyet szerezte meg, mindkettő 10 millió dollár alatti bevétellel), miközben A hihetetlen család 2. világszinten átlépte az 1 milliárd dollárt (kilencedik az észak-amerikai top10-ben, 5 millió dolláros hétvégi bevétellel).