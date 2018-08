Meghalt Robert Dix, aki olyan filmekben szerepelt, mint az ötvenes évek Hollywoodjának egyik legfontosabb sci-fi klasszikusa, a Tiltott bolygó (Forbidden Planet, 1956) és Sam Fuller filmje, a Forty Guns (1957).

A színész 83 évet élt. Leghíresebb filmje a Tiltott bolygó, amiben megölte őt a film szörnye. A Forty Guns című filmje western volt, és volt egy nagyobb szerepe a Young Jesse James című 1960-as filmben is, amiben a címszereplő fivérét, Frank James karakterét játszotta.

Játszott még több B-kategóriás horrorban is, amilyenek a Blood of Dracula's Castle, a Satan's Sadists, és a Five Bloody Graves (mindhárom 1969-ből), majd a Hell's Bloody Devils és a Horror of the Blood Monsters címűekben is szerepelt. Mindet Al Adamson rendezte.

A színész 1935-ben született Los Angelesben, apja, Richard Dix szintén színész volt, aki a némafilmkorszak után a hangosfilmes érában is sikeres maradt, Oscar-jelölést kapott a Cimarron című 1931-es filmért, ami végül elnyerte a legjobb filmnek járó szobrot.