Csupa akció az új magyar animációs film első előzetese - videó

Bár csak november 15-én kerül a magyar mozikba Milorad Krstić Ezüst Medve-díjas alkotó Ruben Brandt, a gyűjtő című egészestés, magyar, animációs akció-thrillere, a locarnói világpremier után a hazai közönség hamarabb is láthatja a filmet. Augusztus 11-én és 12-én a megújult Rooftop Cinema, 24-én a szentendrei P'art Mozi, 31-én pedig a Várkert Bazár várja a nézőket, akik mind a négy vetítés során találkozhatnak az alkotókkal is. Elkészült közben a film teaser előzetese is.