A Star Wars és a Bosszúállók a tinik körében is favorit

A Bosszúállók: Végtelen háború és A legnagyobb showman című film is több díjat kapott a kamaszok szavazatai nyomán az idei Teens Choice Awards díjátadón vasárnap Los Angelesben. Carrie Fisher pedig posztumusz díjat kapott.

A trófeákat - amelyek idén is színes, óriási szörfdeszkák voltak - a Los Angeles-i Forum arénában vehették át a győztesek. A ceremóniát a Fox televízió élőben közvetítette - számolt be róla a The Hollywood Reporter. A műsort Nick Cannon színész-rapper és Lele Pons netes sztár vezette. A Fox szerint a 2018-as Teen Choice Awards kategóriáira összesen több mint 150 millió szavazatot adtak le. A díjakat egyebek mellett televíziós, mozis, zenei, digitális és divat kategóriában adták át.

Az akciófilmek közül a Bosszúállók: Végtelen háború vitte el a szörfdeszkát, a filmben szerepelő Robert Downey Jr. legjobb akciószárként, Scarlett Johansson legjobb akciófilmes színésznőként lett díjazott. Posztumusz kapott díjat Carrie Fisher a Star Wars: Az utolsó jedik című filmben nyújtott alakításáért a legjobb fantasyfilm-színésznő kategóriában.



A sci-fik közül a Fekete párduc kapta az elismerést, a filmben nyújtott alakításáért Letitia Wright vehetett át díjat, a legjobb sci-fi színésznek a Thor: Ragnarok-ban játszó Chris Hemsworth kapta a legtöbb szavazatot.

A legnagyobb showman című mozi elnyerte a legjobb drámai film díját, Zac Efron játékáért színészi díjat kapott a mezőnyben, filmbeli partnere, Zendaya pedig a legjobb színésznőnek járó szörfdeszkát vihette haza.

A tinédzserek a Kszi, Simon című filmet választották a legjobb vígjátéknak, a nyári filmek közül pedig a Hihetetlen család 2. tetszett nekik a legjobban.