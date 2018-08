A Diák Oscarért versenyez az Ostrom

Kovács István filmje a nemzetközi fikciós rövidfilm kategóriában jutott be a jelöltek közé. Az Ostrom-nak hat másik produkcióval kell megmérkőznie a díjért, amelyet idén 45. alkalommal ad át az amerikai filmakadémia október 11-én.

A magyar alkotás riválisai közül egy-egy a brüsszeli, a zürichi, a müncheni és a stockholmi filmművészeti egyetemekről érkezett, míg Nagy-Britannia két filmmel, a London Film School és a National Film and Television School hallgatóinak munkáival képviselteti magát a mezőnyben.

A 23 perces Ostrom története 1994-ben, a háború sújtotta Szarajevóban játszódik. Főhőse egy magányos bosnyák nő, aki elindul, hogy vizet találjon magának, és végre hajat moshasson várva várt randevúja előtt. Életveszélyes tervétől sem szomszédai, sem a mesterlövészek nem tudják eltántorítani.

A főbb szerepeket javarészt bosnyák színészek, Vedrana Bozinovic, Mirela Lambic, Radoje Cupic és Nenad Pecinar alakítják, míg magyar részről Trill Zsolt és Keszég László tűnik fel a történetben.

A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült alkotás a 32 éves Kovács István diplomafilmje a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) mesterszakán, ahol Enyedi Ildikó volt az osztályfőnöke. A szakember korábban ugyanitt Szász János és Janisch Attila hároméves filmrendező alapképzésén tanult. Már akkori diplomamunkájával, a több fesztiválon díjazott Betonzajjal felhívta magára a figyelmet, később pedig Szürke senkik címmel egy szintén nagy sikert aratott I. világháborús tévéfilmet készített.

Az Ostrom forgatókönyvét Gasztonyi Kálmán írta, operatőre Dévényi Zoltán, vágója Duszka Péter Gábor, látványtervezője Rajk László, jelmeztervezője Sinkovics Judit, hangmérnöke Balázs Gábor, line producere D'Intino Patrícia, gyártásvezetője Hegyi Nóra volt.

A Diák Oscarra idén összesen 1582 nevezés érkezett, ezek közül hét kategóriában 39 film versenyzik a végső győzelemért. Az elmúlt két évben az SZFE végzőseinek két filmje is bejutott a legjobbak közé: 2016-ban a Kis Hajni által jegyzett Szép alak, tavaly pedig Freund Ádám rendezése, a Földiek című munkája volt versenyben.

Az Ostrom az áprilisi Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon debütált, nemzetközi premierjét a most zajló Szarajevói Nemzetközi Filmfesztiválon tartják.