Meghalt Morgana King jazzénekes, aki Marlon Brando karakterének feleségét, Carmela Corleonét alakította a legnagyobb amerikai kultfilmben, A Keresztapá-ban.

King a Kalifornia állambeli Palm Springs-ben halt meg 87 évesen. Don Vito Corleone feleségét játszotta A Keresztapa első és második részében, majd szerepelt a Brooklyn State of Mind című 1998-as filmben és az All My Children című szappanoperában is.

Elsősorban jazzénekes volt, három albumot is felvett Frank Sinatra Reprise nevű kiadójának.

1930-ban született New Yorkban, szicíliai származású szülőktől. Szerepéről A Keresztapa-filmekben ezt mondta: