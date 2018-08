Polgári per lett az egyik Harvey Weinstein elleni vádból

Harvey Weinsteinnek polgári peres eljárásban kell felelnie Kadian Noble keresetére, a brit színésznő szexuális üzérkedéssel vádolta meg a bukott filmmogult, aki Franciaországban meghívta őt szállodai szobájába, ahol megtámadta őt - közölte Robert Sweet manhattani kerüli bíró.

Sweet elutasította Weinstein ügyvédeinek beadványát, hogy ejtse a keresetet, amelyet tavaly nyújtott be Kadian Noble, aki egyike annak a több mint 70 nőnek, akik szexuális zaklatással, erőszakkal vádolták meg a filmmogult. Noble keresete szerint Weinstein szállodai szobájában erővel rávette őt szexuális tevékenységre, filmszerepet ígérve neki és azt, hogy felhasználja befolyását Cannes-ben 2104-ben.

A bukott filmmogul ellen a New York-i ügyészség három nő sérelmére elkövetett szexuális ragadozóként elkövetett erőszak, szexuális zaklatás, erőszakos nemi közösülés, szexuális bántalmazás miatt már vádat emelt. A 66 éves filmproducer május 25-én feladta magát a New Yorki rendőrségen. Még aznap egymillió dollár óvadék ellenében szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot.