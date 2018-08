Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című alkotása is szerepel az Európai Filmakadémia által kiválasztott 15 dokumentumfilm között, amelyek jelölést kaphatnak az Európai Filmdíjra.

A válogatóbizottság figyelmébe tíz rangos európai dokumentumfilm-fesztivál ajánlott egy-egy alkotást. A 15 dokumentumfilmből álló lista a fesztiválok ajánlásai és a független nevezések elbírálása nyomán állt össze. A Európai Filmakadémia (EFA) szerdai közleménye szerint a válogatóbizottság munkájában az EFA igazgatósági tagja, a német Ira von Gienanth, továbbá a cseh Marek Hovorka, a spanyol Elana Subirá i Roca, a brit Nik Powell és a finn Sari Volanen vett részt.

A 15 alkotás közül az EFA tagsága szavazással választja majd ki az öt jelöltet, amelyek esélyesek az Európai Filmdíjra. A jelöléseket november 3-án hozzák nyilvánosságra Sevillában. A díj nyertesét december 15-én Sevillában jelentik be, az EFA 31. díjátadó ceremóniáján.

Tuza-Ritter Bernadett Egy nő fogságban című dokumentumfilmje elnyerte áprilisban a wiesbadeni GoEast nemzetközi filmfesztivál legjobb rendezésért járó díját. A produkció a Magyarországon rabszolgasorban élő 52 éves nő, Maris helyzetét ábrázolja, aki tíz éve szolgál fizetés nélkül egy magyar családot. A film Maris mindennapjait és a szabadulásról szőtt tervét mutatja be. Tuza-Ritter Bernadett dokumentumfilmje az első egész estés magyar alkotás, amely bekerült a Sundance filmfesztivál versenyprogramjába. Később megkapta a legjobb dokumentumfilmért járó Magyar Filmdíjat is. A filmet a magyarországi Éclipse Film és a német Corso Film gyártotta a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Programja és a német Film und Medienstiftung NRW támogatásával.

Az Európai Filmdíjra jelölhető további dokumentumfilmek között szerepel Jane Magnusson svéd-német koprodukciós Bergman - A Year in a Life című munkája, Pawel Wojtasik és John Bruce End of Life című görög-amerikai filmje, Gürcan Keltek Meteors című holland-török filmje és a német-szír-libanoni-katari együttműködésben készült Of Fathers and Sons Talal Derki rendezésében. A mezőnyben van még Stefano Savona olasz-francia koprodukciós, Samouni Road című filmje, a horvát Srbenka című dokumentumfilm Nebojsa Slijepcevictől, a román Alexandru Solomon rendezte Tarzan golyói, az ugyancsak román Radu Jude filmje, a Tara Moarta, a dán-finn-svéd The Distant Barking of Dogs Simon Lereng Wilmonttól, a szlovák-cseh Meciar című koprodukció Tereza Nvotová rendezése, valamint a szerb-francia Druga Strana Svega Mila Turajlictől. A jelölésre esélyesek között van továbbá az Al otro lado del muro című spanyol-mexikói film Pau Ortiz rendezésében, Stefanie Brockhaus és Andreas Wolf munkája, a német és Egyesült Arab Emírségek-beli együttműködéssel született The Poetess című produkció és a The Silence of Others című spanyol-amerikai dokumentumfilm is Almudena Carracedo és Robert Bahar rendezésében.