Budapestre jönnek Cannes filmklasszikusai

A Magyar Nemzeti Filmarchívum szeptember 4-9. között második alkalommal rendezi meg fesztiválját, a II. Budapesti Klasszikus Film Maratont, amin többek között látható lesz az idei Cannes-i Fesztivál Cannes Classics szekciójának legjava, azaz a filmtörténet számos jubiláló nagy klasszikusa mozivásznon, tökéletes kép-és hangminőségben. Vetítik az egyik legfontosabb hollywoodi sci-fit, a nyolcvanas évek egyik kultikus francia filmjét, visszahozzák a fiatal John Travoltát, egy thrillert Hitchcocktól, megnézhetünk egy cseh holokausztfilmet, egy ötszörös Oscar-díjas klasszikust és egy dokumentumfilmet Jancsó Miklós egyik mesterművéről.

Idén 50 éves Stanley Kubrick filmje, a 2001: Űrodüsszeia, amiről mi is megemlékeztünk. Ezt a filmet azért is érdemes pótolni vagy újrázni mozivásznon, mert elsősorban vizuális attrakció, ami elrepít az emberiség hajnalára, majd hosszasan elidőzik űrbázisok és űrhajók, valamint asztronauták látványán, végül pedig experimentális filmbe megy át. Cikkünk óta azt is megírtuk, hogy az idén új filmjével ismét a cannes-i fesztiválon szerepelt Gaspar Noé ezt tartja minden idők legjobb filmjének, illetve hogy előkerült egy interjú, amiben Kubrick elmagyarázza a film rejtélyes zárlatát.

A szabad ég alatt, a Szent István téren, a Bazilika előtt vetítik Luc Besson filmjét, a 30 éves A nagy kékség-et, aminek főszereplője, Jean-Marc Barr személyesen köszönti majd a közönséget. A színész interjút adott nekünk a kolozsvári Transilvania filmfesztiválon (cikkünk itt olvasható), amiben elmesélte, mi valóság és mi fikció a Jacques Mayol életéről szóló filmben, hogyan fogadták az alkotást Franciaországban és Angliában, és hogy milyen hatással volt a karrierjére. A 2001: Űrodüsszeiá-hoz hasonlóan A nagy kékség is látványfilm, a kritikusok egy filmes irányzatot is emlegetnek a kapcsán (cinéma du look, azaz a látvány mozija).

40 éves a Grease, magyar címén a Pomádé, főszerepben John Travoltával és Olivia Newton-Johnnal, aminek kultikusságát jól bizonyítja, hogy mostanában szárnyra kapott róla egy rajongói teória is, amire az alkotók is reagáltak (cikkünk itt olvasható). 60 éves Hitchcock egyik legismertebb filmje, a Szédülés, főszerepben James Stewarttal és Kim Novakkal. Ez a film a mai napig a thrillerműfaj egyik legfontosabb alkotása, amit ugyancsak mozivásznon érdemes megnézni, úgy könnyebb átélni a főhős tériszonyát.

A szekció további filmjei mind a hatvanas évekből jönnek: 1964-ből érkezik a cseh Az éjszaka gyémántjai, az egyik legismertebb holokausztfilm, amit Arnošt Lustig író saját életén alapuló történetéből adaptált Jan Němec rendező. 1960-ból jön Billy Wilder legnagyobb klasszikusa, A legénylakás, amit nemcsak az osztrák származású rendező személye kapcsol Európához, de Trauner Sándor (Alexandre Trauner) díszlettervező Oscar-díjat ért munkája is. A blokkot a Szovjet-magyar koprodukció zárja, ami egy 2011-es magyar werkfilm, Jancsó Miklós 1967-es Csillagosok, katonák című remekművének kulisszatitkairól szól.