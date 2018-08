Megerőszakolt egy 17 éves fiút a MeToo-mozgalom fő harcosa

Az Origo is részletesen beszámolt a Weinstein-ügyről, a szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt amerikai Oscar-díjas producerről. Egyik fő vádlója Asia Argento színésznő volt, a nagy olasz rendező, Dario Argento lánya. Asia Argento azt állította, hogy Weinstein megerőszakolta, amikor 21 éves volt, 1997-ben. Most a New York Times arról írt, hogy Asia Argento is szexuális erőszaktevő.

Jimmy Bennett 17 éves volt, amikor 2013-ban a színésznő egy kaliforniai hotelben megerőszakolta. A fiatal színész és zenész, aki szerepelt volna Asia Argento rendezésében is, végül nem kapta meg a munkát. Kaliforniában a beleegyezési korhatár egyébként 18 év.

Miután Asia Argento rengetegszer szerepelt a különféle médiumokban a Weinstein-üggyel kapcsolatban, és a MeToo-mozgalom egyik fő szószólója lett, Bennett ügyvédhez ment, és végül 3,5 millió dollárt követelt sérelemdíjként. Azt nem írta a New York Times, hogy megkapja, esetleg megkapta-e, a színésznővel nem tudtak beszélni.

A Le Figaro is fontos hírként kezeli Asia Argento lebukását. Idézik a kiváló konzervatív francia-amerikai írót, újságírót és televízióst, Franz-Olivier Giesbert-t. Egy francia szójátékot írt, amit így lehetne fordítani: eláztatták, aki eláztatott (másokat). Eric Naulleau, sikeres tévés, irodalmár. Ő arról vált ismertté az elmúlt években, hogy a francia balliberális irodalmi kánonnal szemben foglalt állást, szerinte a körberajongott (magyar nyelvre is lefordított) Amélie Nothomb vagy Marie NDiaye közepes író, viszont kifejezte csodálatát korábbi klasszikus szerzők iránt (Claudel, Mauriac, Simenon vagy éppen Musil). Naulleau is egy szójátékot írt a Twitteren: a pénznek (argent) nincs szaga, Argentónak meg nincs becsülete.