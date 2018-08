Meghalt Miriam Nelson

Miriam Nelson Hollywood aranykorának tevékeny koreográfusa volt, aki olyan filmeken dolgozott, mint az Álom luxuskivitelben és a Legénylakás.

Miriam Nelson a Kalifornia állambeli Beverly Hills-ben halt meg. Olyan filmek koreográfusa volt, mint az Álom luxuskivitelben, a Legénylakás és a Bob és Carol és Ted és Alice.

Doris Day koreográfusa volt olyan filmekben, mint a Tea két személyre, a Lullaby of Broadway és a The Daughter of Rosie O'Grady.

Színészként szerepelt a Gyilkos vagyok, a Címlaplány, és a Párnacsaták című filmekben.

Ő koreografálta a táncot a Disneyland 1955-ös nyitóeseményén, két Oscar-gálán és két Super Bowl félidei showján.