Szexuális zaklatással vádolták, mégis visszatér Casey Affleck

Casey Affleck producerként és mellékszereplőként készíti a Fencer című, kardvívásról szóló sportdrámát.

Jasmine McGlade rendezi a filmet a saját forgatókönyvéből. 2011-ben debütált a Maria My Love című filmmel, majd a Kaliforniai álom executive producere volt.

A film egy női kardvívóról szól, aki megpróbál bekerülni az olimpiai válogatottba, de meg kell küzdenie saját démonaival és gyerekkori riválisaival.

Afflecket rendezése, az I'm Still Here forgatása után vádolta meg két nő szexuális zaklatással. 2010-ben egyeztek meg, de a botrány újra előkerült, miután tavaly Oscart nyert A régi város-ért.

Következő filmje a The Old Man & the Gun lesz, ami szeptember 28-án debütál, és a színész Robert Redford és Sissy Spacek oldalán játszik benne.