Az Alfa és a Fák jú, Tanár úr! 3. hódított a hétvégén a magyar mozikban

Tulajdonképpen holtverseny alakult ki a magyar mozis top10 csúcsán a nyár utolsó hétvégéjén. Az Alfa című amerikai, ősemberes-őskutyás kalandfilm bevételben szárnyalta túl a nézőszámban első német, bárgyú és obszcén gimis sorozat harmadik részét, a Fák jú, Tanár úr! 3.-at. A legnézetteb 10 film összességében 13 százalékot javított a hazai mozis statisztikákon az előző héthez viszonyítva, a teljes felhozatal pedig 15 százalékkal erősödött.

Érezhető, hogy a legtöbben befejezték a vakációt: olyan harmatos filmek, mint az Alfa és Fák jú, Tanár úr! 3. tudtak éppen csak 30 ezer fölötti nézőszámokkal csúcsot dönteni, amik aligha vitték volna át a lécet, ha erősebb a kínálat és az emberek nincsenek kiéhezve a vizuális ingerre.

A Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint a két premierfilm tulajdonképpen osztozik az első helyen: az Alfa bevételben vezeti a hétvégét (48 845 393 fotint 30 501 nézővel), a német gimis rémálom pedig nézőszámban (34 083 eladott jegy és 47 143 575 forintos bevétel). Még egy premierfilm tudott a legnézettebb 10 közé kerülni: Az ismeretlen rém 12 220 nézővel a nyolcadik a listán.

A korábban valóban kiemelkedő nyitóhétvégét magukénak tudó filmek közül három is tartja magát a legjobb 10-ben. A 3 közül a legjobb premierhétvégét produkáló (kb. 120 ezren látták július végén) Mamma Mia! Sose hagyjuk abba most 16 955 nézővel a hatodik, mögötte a Mission: Impossible - Utóhatás (nyitóhétvégén majdnem 60 ezres nézőszáma volt) a hétvégén 11 185 nézőt tudott megszólítani, míg a Hotel Transylvania 3. - Szörnyen rémes vakáció (nyitóhétvégéjén kb. 80 ezer néző) most 11 517 eladott jeggyel a kilencedik.

Egy friss bemutató máris rosszul indított: A kaliforniai rémálom 1 213 nyolc hellyel csúszott le az élmezőnyből.