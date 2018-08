Rose McGowan hosszasan írt Asia Argento szexbotrányáról

Mint mi is megírtuk, Asia Argentót azzal vádolják, hogy lefeküdt egy 17 éves férfival, és aztán pénzt fizetett neki, miközben Harvey Weinsteint vádolta nemi erőszakkal. Azóta Weinstein is megszólalt az ügyről, Argento is reagált, most pedig a MeToo vezéralakja, Rose McGowan írt nyílt levelet a botrányról.