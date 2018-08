Velence: imádják a kritikusok Ryan Gosling új filmjét, Oscar-esélyes lehet

A velencei filmfesztivál nyitó alkotását, a Neil Armstrongról szóló Az első ember-t máris az egekbe magasztalják a kritikusok. Az Oscar-díjas Damien Chazelle (Whiplash, Kaliforniai álom) rendezését éppúgy dicsérik, mint Ryan Gosling játékát.

Az Indiewire kritikusa szerint

a film nyitójelenete - egy űrrepülés - annyira intenzív, hogy a néző azt hiszi, ez csak a főhős rémálma, amiből majd felébred.

A Variety kritikája szerint

ehhez képest az Apollo 13 egy bábszínház. Ez a film olyan az űrdráma műfajában, mint a Ryan közlegény megmentése a háborús filmek történetében.

A The Guardian, a The Film Stage és a The Playlist is pozitív verdiktet adott a filmnek, ami október 18-án érkezik a magyar mozikba.