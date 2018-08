Quentin Tarantino egy kevéssé ismert ausztrál színészre, Damon Herrimanra osztotta Charles Manson szerepét Volt egyszer egy Hollywood című új filmjében.

Damon Herriman főleg sorozatokban szerepelt eddig, amilyen a Justified és az Incorporated.

Az 1969-ben játszódó filmet már javában forgatják,épp a napokban jelentették be azt is, hogy Tarantino megtalálta Roman Polanski megformálóját is.

A film premierdátuma 2019. július 26.