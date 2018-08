Velence: A mások élete rendezőjének új filmjét küldi az Oscarra Németország

A velencei filmfesztivál versenyfilmje, a Never Look Away Németország nevezése a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díj kategóriájában.

A rendező Florian Henckel von Donnersmarck, A mások élete alkotója, ami 2007-ben megkapta a díjat, amire új filmjét most nevezték.

A Never Look Away három érában játszódik, a főhőse (Tom Schilling) egy fiatal festő, aki az NDK-ból az NSZK-ba menekül, de kísértik a nácizmus és a kommunizmus rémségei.

Szerepel még a filmben Paula Beer, Sebastian Koch, Saskia Rosendahl és Ina Weisse.

A világ egyik legrangosabb filmes eseményét 2018. augusztus 29. és szeptember 8. között rendezik meg a velencei Lidón.