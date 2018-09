Tompos Kátya az esküvőjéről szökik meg egy új filmben

Augusztusban és szeptemberben forog a Most van most című magyar film, a főszerepben Tompos Kátyával (Coming out) és Mohai Tamással (Senki szigete), Szajki Péter (Intim fejlövés, Nejem, nőm, csajom) rendezésében. Tompos Kátya az esküvőjéről szökik meg a filmben, és bepattan Mohai Tamás taxijába, akivel egyetlen nap alatt körbeutazzák Budapestet és környékét, és végül még a Balaton-felvidékre is eljutnak. Az egyik forgatási napra az Origo is kilátogatott, ahol az alkotókat kérdeztük arról, milyen is lesz a „harmincasok énkeresési és párkapcsolati problémáiról” szóló mozi.