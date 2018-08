Kész időutazás a The Other Side Of The Wind előzetese: John Huston egy legendás rendezőt alakít benne, aki alighanem Orson Welles alteregója. Az Aranypolgár és A gonosz érintése legendás rendezőjének utolsó filmjét idén, 33 évvel a rendező halálát követően mutatják be a mozik (a projektről korábban itt írtunk). Szerepel még a filmben Peter Bogdanovich rendező, Dennis Hopper színész és Claude Chabrol rendező.