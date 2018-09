Az Oscar-díjas Saul fia rendezője, Nemes Jeles László Napszállta (Sunset) című második nagyjátékfilmje épp a 75. Velencei Filmfesztivál fődíjáért versenyez, de egy óriási sikert máris elkönyvelhet a film: a Variety értesülései szerint a Sony fogja forgalmazni Észak-Amerikában és Ausztráliában a Napszálltá-t. Szintén a Sony forgalmazta Nemes Jeles első (cannes-i nagydíjjal, Oscarral és BAFTA-díjjal kitüntetett) nagyjátékfilmjét, a Saul fiá-t is.

Velence után a Napszállta Torinóban, majd Londonban is versenybe száll. A Variety értesülései szerint a Filmalap által támogatott alkotás nemzetközi koproducere, a Playtime Velencében több európai forgalmazóval is megállapodott, így biztos, hogy a film eljut a német, spanyol, brit, görög, olasz nézőkhöz is, továbbá dél-amerikai és japán forgalmazója is van már a Napszálltá-nak.

Nemes Jeles László második nagyjátékfilmje szeptember 27-én kerül a magyar mozikba.