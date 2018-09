Velence: lelkesek az első kritikák Nemes Jeles László új filmjéről

Alapvetően pozitívak az első kritikák Nemes Jeles László második nagyjátékfilmjéről, a Napszálltá-ról, amelynek világpremierje kedden volt a 75. Velencei Filmfesztiválon, ahol a mustra fődíjáért, az Arany Oroszlánért szállt versenybe. Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének új filmje az első világháború előestéjén játszódik Budapesten, ahol a Jakab Juli által alakított főhősnő ered sötét családi titkoknak.

A Hollywood Reporter újságírója visszafogottan, a Guardian és az IndieWire kritikusa viszont lelkesen méltatja Nemes Jeles László új filmjét, amit most mutattak be a Velencei Filmfesztiválon. A Guardian és az IndieWire kiritkusa pontokban is kifejezte tetszését: mindkét orgánum 4 csillagot adott a lehetséges 5-ből.

Rendkívül titokzatos, sőt olykor bizarr film, Nemes jellemző stílusában: hosszú snittek, a főszereplő arcát fürkésző kitartó közelik, és minimális fókusz, ami lehetővé teszi, hogy a környező valóság csak ritkán szivárogjon be. A párbeszédek halk előadása pedig azt az érzetet kelti, mintha minden szereplő valami súlyos titok hordozója lenne

- írja a Guardian kritikusa, aki szerint a film szinte beszivárog a néző tudatába.

A Saul fia és a Napszállta után

az embernek komoly nehézséget okozna nem Nemes Jelest a történelmi darabok legjobb rendezőjeként elkönyvelni

- írja az IndieWire újságírója.