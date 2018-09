Montreal: Újabb elképesztő magyar filmes siker

Topolánszky Tamás Yván Kertész Mihályról szóló, Curtiz című filmje nyerte el a 42. montreali filmfesztivál fődíját. A legjobb rendezés díját Szász Attila kapta Örök tél című filmjéért.

Az augusztus 23. és szeptember 3. között megrendezett A-kategóriás észak-amerikai filmfesztivál nemzetközi versenyprogramjában a világ minden tájáról - Venezuelától Tajvanig - 23 alkotás versengett a fődíjért, köztük Topolánszky Tamás Yván Curtiz és Szász Attila Örök tél című filmje.

Topolánszky életrajzi drámája Kertész Mihály, azaz Michael Curtiz Oscar-díjas rendező magánéleti válságát és Casablanca című filmjének forgatását idézi fel. A Curtiz a legjobb film díját kapta meg a hétfőn megrendezett díjátadón. A produkció elkészítését a Médiatanács Mecenatúra Programja támogatta.

Szász Attila Örök tél című történelmi drámájáért a legjobb rendező díját kapta a fesztiválon. A forgatókönyvíró-rendező filmje, amely a Gulág Emlékbizottság támogatásával készült, az 1944-ben a Szovjetunióba deportált sváb magyarok történetét dolgozza fel Csányi Sándor és Gera Marina főszereplésével.

Fantasztikus érzés harmadszorra szerepelni egy ilyen rangos fesztiválon, és a négy évvel ezelőtti Bronz Zenit után ezúttal a fő versenyprogramban rendezői díjat nyerni, ráadásul egy ennyire fontos témával - idézte Szász Attilát az Örök tél gyártója, a Szupermodern Stúdió hétfői közleménye.

A montreali filmmustrán mutatkozott be Nagypál Orsi Nyitva című első nagyjátékfilmje és a szintén első filmjével debütáló Schwechtje Mihály Remélem legközelebb sikerül meghalnod című munkája is.A nemzetközi dokumentumfilmes programban szerepelt Elek Dóra Világlátó Baltazár című dokumentumfilmje. Továbbá versenyen kívül levetítették Sándor Pál Vándorszínészek című romantikus vígjátékát, és a rövidfilmek között mutatták be Pápai Pici Varjúháj és Molvay Norbert Jövő szerdán című alkotását is Montrealban.