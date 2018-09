Targikus hirtelenséggel meghalt Burt Reynolds színész - BBC szerint.

A 82 éves legendás színész Floridában szívrohamot kapott, még beszállították a kórházba, de nem tudták megmenteni az életét.

A Fox Newsnak a színész menedzsere, Todd Eisner elmondta, hogy Reynolds csütörtök reggel halt meg szívrohamban.

Burt Reynolds olyan klasszikus filmekben volt főszereplő, mint a Smokey és a bandita, és az Ágyúgolyó futam.

A 90-es években tért vissza, a Boogie Nights című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték és elnyerte a Golden Globe-díjat.

Napjainkban is dolgozott, Tarantino jelenleg is készülő Volt egyszer egy Hollywoodban filmjében is szerepel.