Meghalt Lydia Clarke Heston színésznő, aki Charlton Heston felesége volt 64 évig, férje 2008-as haláláig. 95 évet élt.

Egyetemistaként, a Northwestern University drámakurzusán ismerkedett meg Hestonnal, akivel 1944-ben házasodtak össze.

Legfontosabb szerepe a The Atomic City című hidegháborús thrillerben volt, ő volt a hősnő Gene Barry oldalán.

Játszott a férje oldalán is, ilyen a The Greatest Show on Earth, továbbá szerepelt olyan filmekben, mint az Egy ember az örökkévalóságnak, a Love Letters és A magányos cowboy című western.

1952 után fotósként is dolgozott, félretéve színészi karrierjét.