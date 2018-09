Közönségsiker a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton

Összesen közel 15 ezren voltak kíváncsiak a filmes esemény programjára. Minden este megtelt Budapesten a Szent István Bazilika előtti tér, az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Toldi mozi szeptember 4. és 8. között a Budapesti Klasszikus Film Maratonon. A Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum igazgatósága szervezésében, második alkalommal került megrendezésre a Film Maraton, ahol színvonalas vetítések mellett világsztárokkal is találkozhatott a közönség. Hosszú tapssal ünnepelték Claudia Cardinalét, az európai filmművészet egyik leghíresebb színésznőjét, aki A párduc és a Volt egyszer egy vadnyugat vetítése előtt köszöntötte a sokszáz egybegyűltet. Ünnepi pillanat volt az 1918-ban készült, nemrég restaurált némafilm, Az aranyember, a Moszkva tér és A nagy kékség vetítése is. Utóbbit a film egyik főszereplője, Jean-Marc Barr mutatta be. A Maraton programjainak egy részét Egerbe és Győrbe is elvitték a szervezők és a vidéki helyszíneken tegnap zárult program.