Toronto: Viggo Mortensen filmje nyerte a közönségdíjat, Oscar-esélyes lehet

Peter Farrelly Green Book című drámája nyerte el a Torontói Filmfesztivál (TIFF) közönségdíját vasárnap.

Mahershala Ali és Viggo Mortensen főszereplésével készült film az 1960-as években játszódik az Egyesült Államok déli részén. Mortensen egy fekete zongorista sofőrjeként tart a bigott, veszélyekkel teli térségbe, ahol számtalan bajba keverednek.

A Torontói Filmfesztiválon nem szakmai, hanem közönségdíjakat osztanak, és a Peter Farrelly filmje ennek elnyerésével máris az Oscar-díj előszobájában érezheti magát, mivel számos korábban torontói közönségdíjas film, köztük a Gettómilliomos, a 12 év rabszolgaság vagy A király beszéde elnyerte az amerikai filmakadémia elismerését is.

A legjobb dokumentumfilm közönségdíjazottja E. Chai Vasarhelyi és Jimmy Chin filmje a Free Solo lett.



A 43. Torontói Filmfesztivált szeptember 6. és 16. között rendezték. Az 1976-ban alapított TIFF Észak-Amerika legfontosabb filmfesztiválja, ahol számos Oscar-díjas film kezdte a pályafutását. Idén 254 egészestés filmet és 88 rövidfilmet láthatott a közönség, köztük Nemes Jeles László Napszállta című kosztümös drámáját.

Bemutatták a 82 éves Robert Redford utolsó filmjét, a The Old Man and the Gun című bűnügyi vígjátékot és Julia Robertsnek az Amazonnál készült Homecoming című pszichológiai thrillerét is.