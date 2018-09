Robert Redford máris megbánta, hogy bejelentette visszavonulását

Az Oscar-díjas Redford még augusztusban jelentette ki, visszavonul a színészettől. 21 éves kora óta szerepel filmekben, úgy érezte, hatvan év után nyugdíjba vonul. A Variety friss interjúja szerint viszont azóta megbánta.

Soha ne mondd, hogy soha, ám én most eljutottam oda, hogy számomra itt véget ér a színjátszás

– mondta Redford augusztus elején az Entertainment Weekly című magazinnak adott interjújában, hozzátéve, hogy úgy érzi, legújabb filmje, az Old Man and the Gun felemelő és pozitív film, méltó a búcsúhoz.

A film torontói bemutatója után azonban egyre többet gondolkodott.

Hiba volt, soha nem kellett volna ilyesmit mondanom

- jelentette ki a Variety-nek, amikor az Old Man and the Gun New York-i premierje után a visszavonulásáról faggatták. Hozzátéve, hogy a kijelentése rossz irányba terelte a figyelmet, márpedig ő most legújabb filmjével és nem a visszavonulásával akar foglalkozni. Úgy gondolja, a visszavonulásához méltóbb lett volna, ha egyszerűen csak abbahagyja a színészetet, és nem kürtöli vele tele a sajtót.

Arra a kérdésre, hogy akkor mégsem vonul vissza, csak annyit felelt: