Meghalt Laurie Mitchell, aki Gábor Zsazsa hősnőjének ellenfele volt a Queen of Outer Space című 1958-as filmben. 90 évet élt.

Laurie Mitchell volt a címszereplő királynő a filmben, Queen Yllana, aki el akarja pusztítani a Földet, miután egy csapat asztronauta lezuhan bolygóján, a Vénuszon.

Szerepelt két másik kis büdzséjű sci-fiben is, amikből nem lett klasszikus: ezek az Attack of the Puppet People és a Missile to the Moon, egyaránt 1958-ból.

A leghíresebb film, amiben játszott, az 1959-es Van, aki forrón szereti, bár ebben csak kis szerepet kapott.