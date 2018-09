Tarantino megtalálta Burt Reynolds helyettesét

Bruce Dern vette át elhunyt barátja, Burt Reynolds szerepét Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood című, a Manson-gyilkosságokról szóló filmjében.

Reynolds szeptember 6-án hunyt el. A 82 éves Dern Tarantino felkérésére elvállalta, hogy ő játssza el helyette a filmben George Spahnt, egy nyolcvanéves, félig vak férfit, aki westernek forgatásához adja ki Los Angeles-i birtokát, és akit Charles Manson rávesz arra, hogy szállásolja el szektáját.

Dern korábban a rendező Aljas nyolcas című westernjében és a Django elszabadul című bosszúdrámájában is szerepelt.

A Once Upon a Time in Hollywood 1969 nyarán játszódik Los Angelesben, amikor Charles Manson követői meggyilkolták Sharon Tate színésznőt, Roman Polanski állapotos feleségét.

A produkció parádés szereposztásában Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, James Mardsen, Michael Madsen, Tim Roth, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Lena Dunham, Emile Hirsch, Luke Perry, Scoot McNairy és James Remar is megjelenik - emlékeztet a deadline.com.

A kétszer is Oscar-díjra jelölt Dern jelenleg éppen Spanyolországban forgatja a Remember Me című filmet, de a produkció rendezője, Martin Rosete és producere, Atit Shah átszervezte a felvételeket, hogy Dern csatlakozhasson a Tarantino-stábhoz.

Dern és Reynolds számos alkalommal szerepelt együtt pályafutásuk alatt, köztük a Rideg valóság és az Előítélet című tévéfilmekben.

A Tarantino-filmet 2019. július 26-tól játsszák Észak-Amerikában.