Inkubátor Program: megvan a 10 döntős

A Filmalap által negyedik alkalommal meghirdetett Inkubátor Programra 57 pályakezdő rendező jelentkezett. A beérkezett pályázatok közül előzsűri – Bodzsár Márk, Gyárfás Eszter, Nagypál Orsi és Zabezsinszkij Éva – választotta ki a 10 továbbjutó filmtervet, melyek fejlesztését 2 millió forinttal támogatja a Filmalap. A gyártási támogatásban részesülő 5 nyertest ezúttal is a szakmai zsűri és a szakmai közönség fogja kiválasztani a márciusi pitch fórumon.

Az Inkubátor Programra idén is a diplomás, de első egészestés filmet még be nem mutatott rendezők, illetve azok az alkotók jelentkezhettek, akik rövidfilmjükkel már szerepeltek nemzetközi filmfesztiválokon. Az új hangok felfedezéséért, a fiatal filmesek első egész estés mozifilmjeinek támogatására indított kezdeményezés osztatlan siker a pályakezdő filmesek között.

A legtöbb pályázat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem diplomásaitól érkezett, továbbá több pályakezdő rendező külföldi fesztiválrészvétel alapján jelentkezett. Az Inkubátor Program népszerűségéről tanúskodik az is, hogy Kolozsváron, Londonban és New Yorkban végzett fiatal magyar filmesek is voltak a jelentkezők között.

Összesen 57 pályázat érkezett be a Filmalaphoz, melyek közül a szakmai előzsűri - Bodzsár Márk forgatókönyvíró-rendező, Gyárfás Eszter producer, Nagypál Orsi forgatókönyvíró-rendező és Zabezsinszkij Éva forgatókönyvíró - 10 filmtervet választott ki. A kiválasztott projektek 2 millió forint értékű forgatókönyv-fejlesztési támogatásban részesülnek. A forgatókönyveken a Filmalap fejlesztési csapatának közreműködésével dolgozhatnak tovább az alkotók.

Az Inkubátor Program 2018 döntősei:

Csáki László: Kék pelikán

Hegedűs Georgina: Szemedbe nézek

Dudás Balázs: Begyulladva

Dér Asia: Nem haltam meg

Fatér Ambrus: A gyerek

Podhradská Lea: Drága Marikám!

Mayer Bernadette: Szemem fénye

Szilágyi Fanni: Veszélyes lehet a fagyi

Csoma Sándor: Forráspont

Fazekas Máté Bence: Kilakoltatás

A forgatókönyvek elkészítésére októbertől 5 hónap áll az alkotók rendelkezésére. Ezt követően a döntősök március végén prezentációs, azaz "pitch fórumon" mérettetnek meg a szakmai közönség előtt. A felkészülést a Filmalap Fast Forward Programja keretében szervezett workshopok segítik. A 10 filmterv közül szakmai zsűri és a meghívott szakmai közönség (rendezők, producerek, kritikusok, filmes szakemberek) választja ki az 5 nyertes filmtervet.

A nyertes filmek gyártására pályázati úton a játékfilmeknél 62 millió, a dokumentumfilmeknél 22 millió, az animációs filmeknél pedig 82 millió forintig nyújt támogatást az Inkubátor Program. A fiatal alkotóknak a Filmalap a filmkészítés során az anyagi támogatás mellett szakmai támogatást is nyújt.

Az Inkubátor Programot 2015-ben hirdette meg először a Filmalap. Azóta több nagy sikerű és elismert film készült el a program támogatásával. Többek között Szilágyi Zsófi Egy nap című filmje, mely FIPRESCI-díjat nyert Cannes-ban, és Szamosi Zsófi, a film főszerepéért a legjobb színésznő díját nyerte el Szarajevóban és Kassán. Csuja László Karlovy Varyban díjazott első alkotását, a Virágvölgy-et jelenleg is vetítik a hazai mozik, és jövő héten Zurbó Dorottya Könnyű leckék című dokumentumfilmje is indul a mozikban.