Látlak: Bella Thorne-t szellemek zaklatják

A tizenhat éves Ronnie Caldert (Bella Thorne) egészen addig nem zavarják a kísértetek, amíg egy ismeretlen szellem zaklatni nem kezdi. Először a tanárától, majd egy titokzatos osztálytársától kér segítséget, hogy aztán ne csak az apja halálát okozó katasztrófára, de a kísértetek felbukkanására is magyarázatot kapjon. Mindeközben a saját életéért is harcolnia kell.Ha kíváncsi arra, hogyan száll szembe a Disney üdvöskéje egy kísértettel, játsszon, és nyerjen jegyet a filmre!

A tizenhat éves Ronnie Calder (Bella Thorne) minden nap az apjával reggelizik – egész pontosan az édesapja „maradványával", vagyis amolyan kísértetével. A férfi ugyanis több millió másik, Amerika középnyugati részén élő emberrel együtt tíz évvel korábban meghalt, amikor egy szigorúan titkos kormányzati laborkísérlet katasztrófával zárult. Miután egy ismeretlen kísértet zaklatni kezdi Ronnie-t – ráadásul olyan, látható hatást gyakorol a fizikai világra, amilyenre elvileg nem is lenne képes –, a lány egy megbízható tanárjától, Mr. Bittnertől (Dermot Mulroney) kér segítséget és tanácsot. De mert nem elégíti ki a férfi magyarázata, Ronnie összeáll egy osztálytársával, a rejtélyes múltú, "magányos farkas" Kirkkel (Richard Harmon), hogy kiderítse, mit akarhat tőle a kísértet.

Válaszokat keresve elutaznak a chicagói laborbaleset helyszínére, ahol szemtanúi lesznek, amint néhány kísértet újrajátszik egy vérfagyasztó gyilkosságot. Ronnie-ék aztán friss felismerések birtokában visszatérnek a lány fagyos külvárosi házába, hogy szembeszálljanak a meggyötört gyilkossal, aki Ronnie életére tör.

A Látlak sajátos, a veszteség és megváltás témáit is feszegető természetfeletti thriller a Break My Heart 1,000 Times című népszerű young adult-regény alapján, amelynek vérpezsdítő kísérőzenéjét az Emmy-díjas komponista Bear McCreary szerezte.

A Látlak főhősét Hollywood új üdvöskéje, Bella Thorne alakítja (Éjjeli napfény, Amityville – Az ébredés, Kavarás), mellette olyan színészekkel találkozhatunk a filmben, mint Richard Harmon (Átoksziget, Jégkatasztrófa), Dermot Mulroney (Augusztus Oklahomában, Álljon meg a nászmenet!), Louis Herthum (Westworld, True Blood), Amy Price-Francis (A sötét ötven árnyalata, A megtisztulás éjszakája: Anarchia), Thomas Elms (Időutazók) és Hugh Dillon (Wind River – Gyilkos nyomon, Gyilkosság).

