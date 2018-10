Megérkezett az Oscar-favoritként emlegetett Hidegháború előzetese

Ahogy arról korábbi mi is beszámoltunk, Pawel Pawlikowski Hidegháború című filmjét nevezi Lengyelország a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára. A nemzetközi filmes közvélemény a cannes-i rendezői díjjal kitüntetett alkotást tartja a jövő évi Oscar-gála egyik nagy esélyesének a legjobb idegen nyelvű film díjáért, amelyre Magyarország Nemes Jeles László Napszállta című, Velencében a filmkritikusok elsimerését elnyerő filmjével nevezett. A Hidegháború-hoz most előzetes is érkezett.