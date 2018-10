Clint Eastwood drogfutárnak áll

Clint Eastwood A párizsi vonat után ismét izgalmas filmet forgatott. A The Mule (A futár) témája eleve izgalmas, de az is hozzátesz a legújabb Eastwood-opus szenzációjához, hogy utoljára 10 éve játszott valódi főszerepet, épp a saját rendezésében készült Gran Torinó-ban. Az előzetes alapján igazi feszültséggel teli film került ki ismét a keze alól. A film december 14-én érkezik az amerikai mozikba, magyarországi premierjéről egyelőre nincs hír.

A Warner múlt havi bejelentése igazi szenzáció volt: Clint Eastwood 2018-ban nem csak A párizsi vonat-ot hozta össze, de leforgatott még egy filmet, amelynek főszerepét is magára osztotta.

A 88 éves Oscar-díjas színész-rendező-forgatókönyvíró 10 éve nem játszott főszerepet, utoljára saját filmjében, a Gran Torinó-ban alakított nagyot. Mellékszerepben is a 2012-es Az utolsó csavar-ban állt kamerák elé.

Legújabb filmjének előzetesében viszont többször is elmondja: ez lesz az utolsó. S bár a mondat egészen másra vonatkozik, nem kizárt, hogy a The Mule lesz a hollywoodi legenda hattyúdala, legalábbis színészként.

A The Mule megtörtént eseményeken, a második világháborús veterán Leo Sharp történetén nyugszik. Eastwood az Earl Stone nevű 80 éves aggastyánt alakítja, aki a mexikói drogkartel futárává lesz. A filmben feltűnik még a rendező által már az Amerikai mesterlövész-ben is kipróbált Bradley Cooper, valamint Dianne Wiest és Michael Peña is.