Lady Gaga és Bradley Cooper filmjére sereglenek az Oscar-szavazók

Az Oscar-díjakra szavazó amerikai filmakadémia tagjai rendszeresen külön vetítéseken, ingyen nézhetik a legújabb hollywoodi filmeket, és még vendégeket is hívhatnak. Sosem volt még viszont akkora az érdeklődés, mint a Csillag születik iránt.

A filmakadémia tagjai arról számolnak be, hogy sorok kígyóznak a mozik előtt, és teltházzal megy a film a privát vetítéseken, sőt vannak, akik nem is férnek be. Szerintük

ilyenre még soha nem volt példa.

Az érdeklődést látva az akadémia egyre korlátozta a meghívható vendégek számát. Az alkotók is erőteljesen rágyúrtak az Oscar-díjakra: Lady Gaga vetítés utáni közönségtalálkozóra is igent mondott.

A film október 4-től fut a magyar mozikban.