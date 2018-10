November 1-jén kerül a hazai mozikba a Liza, a rókatündér rendezője, Ujj Mészáros Károly thrillere, az X – A rendszerből törölve. Jónás Vera írt vége-főcím dalt a filmhez, mutatjuk a klipet.

Az Evergreen-t Kozma Katával együtt írtuk. Hatalmas élmény volt számomra Ujj Mészáros Károllyal dolgozni.

– mondta Jónás Vera.

Sokszor kaptam már felkérést, hogy írjak zenét más eladóknak, kortárs darabhoz vagy reklámhoz, de hogy valaki ennyire végig kísérjen, és ennyire belemenjen a zene lelkületébe, egyedülálló élmény volt!

"Az első három hónapban mindent visszadobott, addig nem engedett, amíg ki nem bújt belőlünk, amit hallani akart. Aztán ez valahogy átfordult és elkezdtem sokkal mélyebben bízni benne. Mikor végül rátaláltunk a témára, már magam is megéreztem, „Na, ez az!" Akkor már egészen biztosan tudtam, hogy emiatt szorongatott Károly. Meghatározó élmény volt ez a folyamat, büszke vagyok a végeredményre és remélem, a mozirajongóknak is tetszeni fog."

A dalban közreműködik Vranik Krisztián és Hegyi Dávid is.

A Jónás Vera Experiment zenekar most tért vissza Ázsiából és az ősz hátralévő részében koncertezik még Szerbiában, Csehországban, Németországban, Hollandiában, Macedóniában és Romániában, illetve a hazai rendezésű BUSH fesztiválon, míg Jónás Vera meghívást kapott a taiwani MUST Dalszerző táborba is.

