Meghalt, de visszatérhet a vászonra a zombifilmes George A. Romero

Az élőhalottak éjszakája és a Holtak hajnala legendás rendezője, George A. Romero tavaly júliusban halt meg. Özvegye, Suzanne Desrocher-Romero egy interjúban elárulta, hogy a zombifilmes életműve talán még nem zárult le.

Desrocher-Romero szerint rengeteg megfilmesítetlen forgatókönyv lapul Romero fiókjában.

Imádott írni, 40-50 forgatókönyve van, amiből a legtöbb nagyon jó. Sok mondanivalója volt még, és el is fogja mondani, teszek róla, ez a küldetésem.

Az egyik film már készül is: a Road of the Dead címűn Romero producerként dolgozott a halála előtt. A filmet Matt Birman rendezi, aki esküdözött, hogy végigviszi a projektet.

Várhatunk egy regényt is Romerótól, The Living Dead címmel, amin jelenleg is dolgozik Dan Klaus író.

Romero özvegye azt is elárulta, hogy a rendező 1973-ban forgatott egy filmet, amit nem terítettek, pedig jól sikerült.