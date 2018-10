Mel Gibson rosszul tette, hogy elment McGregor és Nurmagomedov bunyójára

Mel Gibson is ott ült a nézőtéren, amikor Habib Nurmagomedov legyőzte Connor McGregort, majd az UFC történetének legnagyobb botrányát kavarva kiugrott a ketrecből és nekiment az ír bunyós csapatának. McGregor elbukta a meccset, a győztest megbüntethetik, és Gibson is tilosban járt: jelenése lett volna egy bírósági tárgyaláson, de azt mondta, idén már nem tartózkodik az országban.

A színészként, producerként és rendezőként is aktív Gibson és a Voltage Pictures egy film, a The Professor and The Madman miatt pereskednek. A Voltage most azért tesz jogi lépéseket Gibson ellen, mert a sztár láthatóan nem akar megjelenni a tárgyaláson, és az UFC-meccsen lebukott, hogy mégis az országban van.

A The Professor and The Madman című filmet még pont a jogi csatározás miatt nem mutatták be. Simon Winchester író The Surgeon of Crowthorne című könyvén alapul, az Oxford angol szótár elkészüléséről szól, és olyanok játszanak benne, mint Sean Penn, Steve Coogan és Natalie Dormer.