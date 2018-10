Kiderült: öngyilkos lett Kicsi Én

Öngyilkosságnak minősítette az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat az áprilisban alkoholmérgezésben elhunyt amerikai színész, kaszkadőr és humorista, Verne Troyer halálát. A 81 centiméter magas Troyer 49 éves volt, árilis elején vitték kórházba alkoholfüggősége miatt.

A Los Angelesben helyi idő szerint szerdán közzétett halottkémi jelentés szerint a törpenövésű, 81 centiméter magas színész vérében "potenciálisan halálos" volt az alkoholszint, és amikor április 3-án kórházba került, Troyer többször is kijelentette, hogy meg akar halni.

A leginkább az Austin Powers-kémfilmparódiákból a Kicsi Én nevű figuraként ismert színész 49 évesen, április 21-én hunyt el egy Los Angeles-i kórházban, miután több szervének működése leállt.

A jelentés "alkoholmérgezés következményének" nevezte a halál okát. Az elhunyt történetét és a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve a halál módja öngyilkosság - írta jelentésében Martina Kennedy halottkém.

A jelentés szerint Troyer kihívta a mentőket, de már a telefonban többször kijelentette, hogy meg akar halni, és a kórház sürgősségi osztályára érkezve is megerősítette ezt. Ismerősei szerint a férfi depresszióval küzdött és öngyilkossági gondolatai voltak, már egy évvel korábban is hasonló állapotban került kórházba.

Tavalyi kórházi kezelése alkalmával elismerte alkoholfüggőségét. Bár nem mindig könnyű küzdelem, kész vagyok folytatni a harcot nap mint nap - mondta akkor egy interjúban.

Amikor 25 kilogrammosan beszállították a kórházba, Troyer véralkoholszintje 3 ezrelék volt, ami egyes felnőtteknél már halált okozhat.

Verne Troyer az achondroplasia autosomalis nevű genetikai rendellenesség, a törpenövés egyik leggyakoribb fajtája következtében rekedt meg a növekedésben.

Több mint két évtizedes színészi pályafutása során Troyer számos filmben, televíziós sorozatban és showműsorban szerepelt. Játszott a Harry Potter-filmekben: Ampókot, a varázslók bankját őrző koboldok egyikét alakította.