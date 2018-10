Bevált recept szerint készülhet a Fekete párduc folytatása

Ryan Coogler írja és rendezi a hatalmas kasszaikerré vált Fekete párduc című Marvel-film folytatását - értesült a The Hollywood Reporter.

A Fekete párduc-ra világszerte 1,3 milliárd dollárért (365 milliárd forintért) váltottak jegyet a nézők. A képregényfilm egyöntetű kritikai és közönségsikere nyomán azonnal felmerült a folytatás lehetősége, s most a stúdió le is szerződött az eredeti filmet rendező Cooglerrel.

Hollywoodi források szerint Coogler jövőre kezd hozzá a forgatókönyv megírásához, a forgatás pedig 2019 végén vagy 2020-ban kezdődik majd. A Marvel és anyastúdiója, a Disney azonban egyelőre hivatalosan nem jelentette be a produkció ütemezését.

A rendező jelenleg állandó munkatársával, a Fekete párduc-ban is szereplő Michael B. Jordannel a Wrong Answer című filmjének fejlesztésén dolgozik, s emellett LeBron James Space Jam-folytatásának executive producere. A 32 éves Coogler rendezte a Creed: Apollo fia című Sylvester Stallonéval és Jordannel forgatott filmet, és a novemberben a mozikba kerülő Creed II. forgatókönyvét is jegyzi.