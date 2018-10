A Destroyer a Torontói Filmfesztiválon debütált, akkor kifejezetten kedvező kritikákat kapott. De nem is annyira magát a filmet magasztalták, sokkal inkább Nicole Kidman átütő játékát. Tavaly mi is beszámoltunk arról, hogy a Karyn Kusama (Aeon Flux, A meghívás) rendezésében készült krimihez a színésznő teljesen átalakult: eleve karcsú alkatából még fogyott is, a haját besötétítette, arcát hamuszürkére sminkelték, hogy minél elgyötörtebb benyomást keltsen. Persze a nagy átalakulásból nem következik egyenesen az erős színészi jelenlét, de a Destroyer első előzetese már mutat is egy keveset Kidman alakításából, ami egyes amerikai kritikusok szerint erősen Oscar-esélyes. Nicole Kidman már 2003-ban is elcsúnyult, amikor Az órák-ban eljátszotta Virginia Woolf írónőt. Akkor az a szerep valóban Oscar-díjat hozott számára.