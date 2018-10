Az Örök tél lett az év legjobb európai tévéfilmje

Az Örök tél elnyerte Berlinben az év Legjobb Európai Tévéfilmje díjat a Prix Europa filmes és tévés seregszemlén. A hírt Köbli Norbert, a film egyik alkotója jelentette be a Facebookon.

Köbli Norbert posztjában azt írta, „ZDF-es, BBC-s, RAI-s filmek között" lett a legjobb. Hozzátette, az alkotók nevében Gera Marina, a film főszereplője vette át a díjat.

Szász Attila filmje – amit idén februárban mutatott be a közmédia – a hírhedt szovjet Gupvi munkatáborok elhallgatott világát mutatja be. A januári díszbemutató előtt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: egy olyan film született, amely „valóban kinyitja a Gulágról való ismeretek kapuját" és hitelesen mutatja be, hogy mi történt ezekben a kényszermunka-táborokban - idézte fel a filmmel kapcsolatban a Hiradó.hu.

A Félvilág és A berni követ alkotópárosának, Szász Attila rendezőnek és Köbli Norbert forgatókönyvírónak az új történelmi drámája Havasi János Lánykák, az idő eljárt című novelláján alapul, és megtörtént eseményeken alapszik. Januárban a rendező úgy fogalmazott: nagyon büszke a filmre, az alkotótársakra. A forgatás során nehéz volt minden nap szembesülni a II. világháborús táborokkal, és hogy annak valóságát szinte képtelenség bemutatni. Így inkább igyekeztek egy ízelítőt adni abból a pokolból, amelyen a táborokat megjárt nők és férfiak keresztülmentek. Ezt elsősorban szavak nélkül, a főszereplők tekintetével próbálták meg érzékeltetni.

„Ez a legérzelmesebb történet, amit valaha írtam, nagyon igénybe vett, mindenféle érzelmet kiváltott belőlem, egy igazi hullámvasút volt" – idézte fel a munkát Köbli Norbert. Mint mondta, megpróbáltak egy jól megközelíthető történetet elmesélni úgy, hogy közben nem színezik ki a valóságot, hiszen végig érezték a munka komoly felelősségét is.