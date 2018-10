A fesztivál idén először meghirdetett európai nagyjátékfilmes versenyprogramjában a zsűri a látványtervezőket díjazta. A fődíjat Juan Pedro de Gaspar kapta a Spanyolország királynője (The Queen of Spain) című spanyol film látványtervezéséért. A képzőművészeti filmek kategóriájában az első díjat Martin Cooper vihette haza A lélek nyomai (Traces of the soul) című filmjéért. Az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál elismeréseit a szombat esti záróünnepségen adták át, a Szolnoki Galériában. A filmfesztivál zárógáláján Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a fesztivál a város egyik jelentős ünnepévé vált.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa és a Magyar Művészeti Akadémia által is támogatott fesztivál záróünnepségén Demeter István, fesztiváligazgató köszöntőjében kiemelte: idén új kategóriával kibővülve, a látványtervezők munkássága előtt tisztelegő válogatást mutattak be. Öt nap alatt több mint 100 vetítést tartottak. Ezek közül 10 film az európai nagyjátékfilmes versenyprogram része volt, 82 a képzőművészeti filmes versenyprogram részét képezte, 23 film szerepelt a panoráma programban.

A nagyjátékfilmes zsűriben foglalt helyet Allan Starski, Oscar-díjas látványtervező, Didier Naert, francia látványtervező és Rajk László, látványtervező. A fődíjat a Spanyolország királynője című film látványtervezője Juan Pedro de Gaspar látványtervező nyerte, a polémikus megközelítéséért, illetve a magyar csapat szakszerű mestermunkájáért/mesteri szakértelméért, amivel valóra váltották a látványtervező elképzeléseit. A második díjat az észt November című film látványtervezője, Matis Mäestu kapta. A film az operatőr és a látványtervező kreatív együttműködésével, illetve a tündérmeseszerű világot tükröző díszletével érdemelte ki a zsűri elismerését. A harmadik díjat Patrick Dechesne, Alan Pascal kapták a Királyi játszmák című francia film látványtervezéséért. az eredeti helyszíneken való kreatív térhasználat, a történetmesélés realista megközelítését szolgáló részletek gondos kidolgozása, és a jelmez- és látványtervező példaértékű együttműködése miatt.

A zsűri különdíjában részesül az Örök tél című film és látványtervezői: Nánássy Zsolt és Horváth Viktória. A zsűri különdíját azért érdemelte ki a film mert hűen mutatja be a közép-európai és a magyar történelem egy igen nehéz korszakát.

A képzőművészeti kategória versenyfilmjeit M. Tóth Géza animációs filmrendező, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora, Richly Zsolt, animációs rendező és Sinkó István, képzőművész értékelte. A kategória fődíját Martin Cooper kapta A lélek nyomai (Traces of the soul) című filmjéért. A film képi világa és a téma kuriozitasa egyaránt revelatív volt. A rendező sikeresen mutatta be a filmen keresztül azt a sajátos kulturális közeget, amely az írás, mint jel fogalmát érinti. Egy missziót vállal az egymástól eltérő kultúrák sajátos találkozási pontjának bemutatásával.

A kategória megosztott második díját Traub Viktória, Sellők és Rinocéroszok című filmje és Horváth Mária Cigánymesék: Hogyan lett az ember című filmje kapta. A kategória harmadik díja, a legjobb művészportré: Jarosław Migoń Egy néző naplója (Diary of a Beholder) című film kapta. A Magyar Művészeti Akadémia különdíjában részesült Sulyok Gabriella Üzenet című filmje című filmjéért.

A díjakat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1,5-1,5 millió forintos díjazásban részesítette a képzőművészeti és látvány versenykategóriák legjobbjait.

Kollarik Tamás, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja személyesen nem tudott jelen lenni a díjátadón, gondolatait Demeter István, fesztiváligazgató tolmácsolta. A Médiatanács hosszú évek óta elkötelezett támogatója az fesztiválnak, amely egyértelműen kiállta az idő próbáját és évről-évre egyre kiemelkedőbb szakmai programmal várja a filmszerető közönséget. A Médiatanács kiemelkedően fontos feladatának tekinti a hazai rendezésű nemzetközi filmfesztiválok támogatását, hiszen ezen fesztiválok a kulturális értékteremtés olyan egyedi eszközei, melyek egyrészt kiváló bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítanak a feltörekvő fiatal filmes nemzedékek számára, másrészt pedig alkalmat teremtenek arra, hogy a hazai filmszerető közönség néhány nap alatt az európai ill. nemzetközi filmtermés legjavát megismerhesse. Egy-egy különleges díszvendég meghívásának köszönhetően pedig mind a filmes szakemberek, mind pedig a filmszerető közönség egyedülálló élménnyel gazdagodva térhet haza. Peter Greenaway idei látogatása például mindannyiunk számára egész biztosan életre szóló élményt jelent. Mindezen tényezők szem előtt tartása miatt döntött az elmúlt 6 évben újra és újra úgy a Médiatanács, hogy díjfelajánlással támogatja a fesztivált. – üzente Kollarik Tamás.

A fesztivál keretében pénteken filmszakmai kerekasztal beszélgetést tartottak: Filmsikerek - Múlt, jelen, jövő címmel, amelyen a Magyar Nemzeti Filmalaptól, Havas Ágnes, vezérigazgató; a Magyar Nemzeti Filmarchívumtól, Ráduly György, igazgató; a Magyar Művészeti Akadémiától, Kucsera Tamás, főtitkár; az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetétől, Kocsis Miklós igazgató; a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsától, Kollarik Tamás, a Médiatanács tagja, a Magyar Média Mecenatúra program koordinátora; az NMHH Nemzeti Filmiroda részéről, Taba Miklós igazgató; Nemzeti Kulturális Alap Filmművészet kollégiuma részéről Lajos Tamás elnök, RomisFilm-től Cobler Ádám, producer vettek részt. Kucsera Tamás a beszélgetésen kiemelte, hogy a fesztiválsikerek nem elegendők, fontos hogy a nézőket rászoktassuk a kultúrára. A tanácskozáson felmerült a közvéleményt foglalkoztató közérdeklődére számot tartó történelmi filmek gyártásának kérdése is.