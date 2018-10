Megérkezett a The Prodigy első előzetese, ami szokatlanul lassú, de a vége már igen félelmetes horrorfilmet ígér.

A filmet Jeff Buhler írta és Nicholas McCarthy rendezte.

A főszereplő az Orange Is the New Black sztárja, Taylor Schilling.

A film 2019. február 8-án érkezik az amerikai mozikba.