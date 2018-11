Ő lett 2018 legszexibb férfija a People magazin szerint

Idris Elbát választotta hétfőn a People magazin 2018 legszexibb férfijának.

A 46 éves londoni színész elmondta: először el sem akarta hinni a hírt, mikor a celebmagazin megkereste.

Azt gondoltam, nem létezik, most tényleg? Aztán belenéztem a tükörbe, hogy ellenőrizzem, és azt mondtam magamban: igen, ma tényleg szexi vagyok - viccelődött a sztár. Majd hozzátette: azért valóban jó érzés volt, kellemes meglepetés, ami kétségtelenül feldobja egy ember egóját.



Az afrikai bevándorlók gyermekeként született Elba Nagy-Britannia egyik legismertebb színésze, aki a Luther című krimisorozat sztárjaként Golden Globe-díjat is kapott, de a nézők a Thor című szuperhősfilmben és a Drót című amerikai tévésorozatban is láthatták.

A színész rajongótábora hosszú ideje lobbizik, hogy ő legyen a következő James Bond Daniel Craig után.

A People magazintól korábban mások mellett Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney és Channing Tatum is megkapta a legszexibb férfi címet. De az afroamerikai sztárok közül eddig csak két színész, Denzel Washington és Dwayne Johnson előzte meg Elbát a sorban. A People magazin, amely 1985 óta választja meg évről évre a legszexibb férfit, pénteken megjelenő különleges kiadásának címlapján közli Idris Elba fotóját.