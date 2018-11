A szolnoki Alexandre Trauner Art/Film Fesztiválon nemcsak Peter Greenaway rendezővel interjúztunk (a cikk itt olvasható), hanem Allan Starskival, a Schindler listája Oscar-díjas és A zongorista César-díjas díszlettervezőjével is. Starski filmográfiája bővelkedik sikeres alkotásokban: Spielberg és Polanski mellett dolgozott Andrzej Wajdával, Krzysztof Kie¶lowskival, Angieszka Hollanddal, és olyan filmeket jegyez még, mint A test Antonio Banderasszal, a EuroTrip, és a Hannibal ébredése.

Greenaway-hez hasonlóan Starski is mesterkurzust tartott a fesztiválon, ugyancsak egy filmje vetítése után, ami A zongorista volt. A díszlettervezésről szóló előadása szerencsére izgalmasabb volt annál, mintha csak a szakma műhelytitkairól szólt volna, a 75 éves Starski ugyanis sokat mesélt sikeres karrierjéről is. A díszlettervezői hivatást úgy definiálta, hogy

rendezők álmainak építészei vagyunk. Kiemelte, hogy a legtöbb rendező csak elmondani képes, mit vár a díszlettervezőtől, de a kedvenc alkotótársa, a képzőművészeti egyetemet végzett Andrzej Wajda maga is kiválóan rajzolt. A nagy lengyel rendezők közül nemcsak Wajdával, de Roman Polanskival is ismerik egymást egyetemista koruk óta.

A kedvenc filmjének - a saját munkái közül - a Schindler listájá-t nevezte, és mesélt egy érdekes kulisszatitkot. Steven Spielberget bevallottan egy lengyel film fekete-fehér képi világa inspirálta: a Korczak, amit Wajda rendezett, Agnieszka Holland írt, a díszlettervező pedig Starski volt. Spielberg meg is szerezte Starskit a Schindler listájá-hoz, és lengyel operatőrt választott Janusz Kamiński személyében, akivel azóta is együtt dolgozik. A Schindler listája lengyel inspirációját viszont (részben) egy amerikai film inspirálta: Starski elmondta, hogy a Korczak képi világát Jim Jarmusch szintén fekete-fehér Törvénytől sújtva című filmje ihlette, meg is szerezték annak operatőrét, Robby Müllert.

Többet mesélt a Roman Polanskival közös munkáiról, különösen A zongoristá-ról és a Twist Olivér-ről. Kiemelte, hogy Spielberggel ellentétben Polanski átélte a II. világháborút és a zsidóüldözést, és kifejezetten célja volt megmutatni a lerombolt Varsót. Polanskit hollywoodi stílusú rendezőnek nevezte, aki imádott grandiózus díszleteket építeni. Nagy kihívás volt Starskinak a háború sújtotta Varsó megteremtése: lerombolt épületeket nehéz díszletként építeni, mivel a díszlet

bőr, ami alatt nincs csontváz,

ezúttal viszont pont a csontvázat kellett megmutatni. Berlin mellett találta meg a film Varsóját, egy elhagyatott exszovjet katonai támaszponton. Ezúttal nem épített, hanem pusztított. Először lerombolták a barakkokat, aztán alpinisták festették ki és rendezték be az épületeket: így volt célszerű, mert ha a berendezés után bontanak, nem tudták volna kiszámítani, hogyan sérülnek az épületek.

Egy másik Polanski-film, amin dolgozott, a Twist Olivér, A zongorista tökéletes ellentéte, a rendező bevallása szerint a gyerekeinek szánta. Akkor Prága játszotta Londont, Csehországban pedig egész kis falvakat építettek meg. Starski most is dolgozik egy filmen, a címe a The Coldest Game Bill Pullman főszereplésével. Lengyel film nemzetközi színészgárdával, 1962-ben játszódó kémtörténet,

sakkjátszma a Szovjetunió és az USA között.

