Elárverezik Stanley Kubrick elveszett forgatókönyvét, film lehet belőle

Mint megírtuk, megtalálták Stanley Kubrick egy megfilmesítetlen forgatókönyvét. A szkriptet, amit az Égő titok című Stefan Zweig regényből írt a rendező és Calder Willingham, most elárverezik, és akár egy gyártócég is megveheti.

A forgatókönyvet november végén árverezi el a Bonhams nevű cég New Yorkban. Úgy saccolják, 20 ezer dollár körül fog elkelni.

A forgatókönyvből így akár film is készülhet, a Netflix például szeret felkarolni ilyen projekteket, ők fejezték be Orson Welles utolsó filmjét is.