Paz de la Huerta színésznő nemi erőszakkal vádolja Harvey Weinsteint

Paz de la Huerta amerikai színésznő nemi erőszakkal vádolta meg kedden benyújtott keresetében Harvey Weinsteint, azt állítva, hogy a bukott filmproducer megerőszakolta őt 2010-ben, majd folyamatos zaklatásaival ártott a színésznő karrierjének.

A Los Angelesi feljebbviteli bírósághoz benyújtott kereset szerint Weinstein két alkalommal is megerőszakolta de la Huertát 2010 decemberében, New Yorkban, a két incidens között telefonon zaklatta a színésznőt. A New York-i rendőrség egy évvel ezelőtt nyomozást indított de la Huerta vádjai nyomán. Az ügyben akkor nem született vádemelés, ám Weinstein ellen vádat emeltek New Yorkban egy másik nő megerőszakolása miatt.

Mostani keresetében a 34 éves de la Huerta azt állítja, hogy a filmcézár a 2010-es Kék Valentin című film premierjét ünneplő fogadás után kényszerítette őt először szexuális aktusra a színésznő lakásában, azzal fenyegetőzve, hogy tönkreteszi a nő karrierjét, ha nem adja be a derekát, és miután de la Huerta ellenállt, megerőszakolta őt.

A dokumentum szerint Weinstein ezután két hétig telefonon zaklatta a színésznőt, aki december 23-án beleegyezett, hogy fogadja a férfit a lakásában azzal a céllal, hogy követelje tőle a telefonhívások abbahagyását. Aggodalmában a nő nagy mennyiségű alkoholt ivott, amitől kiszolgáltatottá vált, és Weinstein megint megerőszakolta.

Három héttel később, 2011 januárjában mindketten Los Angelesben voltak egy sor díjátadó alkalmából és de la Huerta megint megpróbált szembenézni Weinsteinnel. A színésznő ügyvédje szerint azonban a producer ismét zaklatni próbálta. A kereset szerint de la Huerta megalázottnak érezte magát az incidenst követően és nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, aminek nyomán megtagadták tőle a belépést egy, a Chateau Marmont-ban rendezett fogadásra. A fotósok videóra vették az ittas színésznőt, akinek az eset tovább csorbította hírnevét és karrierjét.

Nagyjából egy évvel a történtek után de la Huertát kirúgták az HBO csatorna Gengszterkorzó című sorozatából és a kereset szerint a színésznőnek jó oka van azt gondolni, hogy Weinstein állt a dolog hátterében. Alig pár héttel a kirúgása előtt ugyanis egy fotó jelent meg a The New York Times című lapban Weinsteinről és a szériát rendezőként, valamint vezető producerként is jegyző Martin Scorseséről, amint egymással beszélgetnek. De la Huerta szerint Weinstein legkevesebb 60 millió dollár kárt okozott neki karrierje törnkretételével.